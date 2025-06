Jonas Vingegaard: “Distacco da Evenepoel dignitoso. Il vantaggio su Pogacar? In montagna si può recuperare”

Jonas Vingegaard ha accusato un ritardo di 21 secondi da Remco Evenepoel nella cronometro del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse danese è riuscito a limitare i danni nei confronti del Campione Olimpico delle prove contro il tempo al termine dei 17,6 km che hanno animato la quarta tappa di questa corsa di preparazione al Tour de France. Il capitano della Visma | Leaase a Bike ha comunque guadagnato 28 secondi nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar.

Il 28enne ha fatto un punto della situazione al termine della tappa ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Penso di poter essere abbastanza soddisfatto di come è andata oggi. Remco è il miglior cronoman del mondo, quindi perdere solo 20 secondi da lui in questa cronometro è piuttosto dignitoso. E poi ho anche guadagnato tempo su Tadej, credo di poter essere soddisfatto della mia prestazione“.

Un passaggio sulla bicicletta adottata: “Forse avrei dovuto mettere una corona più grande davanti. Non credo che sarebbe cambiato molto, ero in una delle parti più veloci. Avevo solo bisogno di un rapporto in più, ma non sarei riuscito a fare nemmeno cinque secondi meglio“.

Sul vantaggio nei confronti di Pogacar: “Certo, è sempre meglio essere davanti che dietro. Ma d’altra parte, sono anche dietro a Remco. Abbiamo visto negli ultimi anni che in montagna si può recuperare molto tempo. I prossimi quattro giorni saranno quindi interessanti”.