Jessica Pegula si prende Bad Homburg, Iga Swiatek cede in finale

Secondo titolo del 2025 per Jessica Pegula. L’americana porta a casa il WTA 500 di Bad Homburg: battuta Iga Swiatek per 6-4 7-5. La polacca, dunque, non riesce a mettere insieme il primo titolo della carriera sull’erba, dopo che contestualmente aveva già raggiunto la prima finale sui prati.

Che questa possa essere una finale dai tanti temi lo dimostra soprattutto l’inizio, con le due che non hanno poi tanti timori di sfidarsi a viso aperto. La prima ad avere occasioni è Swiatek, che però manca la palla break sul 2-2. A metà parziale è lei a commettere qualche errore di troppo, rivelando una pur minima incostanza prontamente punita da Pegua, che alla terza occasione va a prendersi il 4-3. Tanto le basta, perché l’americana va a mettere insieme quanto serve per chiudere il set 6-4.

Il secondo set vede Swiatek riuscire in qualche modo a contenere l’aggressività, soprattutto in risposta (dove fa spesso di tutto per entrare giocando d’anticipo), di Pegula. Sono tanti i game che vedono situazioni particolari, di 15-30 e in un caso anche di 0-30, cioè quando la polacca, sul 3-3, deve risalire e lo fa molto bene riuscendo a trovare il servizio o, alternativamente, i colpi d’inizio gioco. Pegula, però, non ci sta: anche sul 4-4 fa di tutto per girare la questione senza riuscirci. Ci riprova sul 5-5, stavolta ci riesce, poi va a chiudere a 30 e a conquistare il titolo.

Pochi dettagli sono quelli che decidono la finale, compreso il minimale divario in termini di punti vinti: 72-66. Per il resto numeri similissimi: vale per tutti il 41/69 contro 40/69 come prime in campo. Pegula che resta al numero 3 del mondo, Swiatek che riguadagna il numero 4 a spese di Jasmine Paolini.