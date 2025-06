Jasmine Paolini sorpassa Zheng nel ranking WTA. Ora è spalla a spalla con Swiatek e Andreeva a Bad Homburg!

Jasmine Paolini prosegue nel proprio cammino nel WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, l’azzurra si è imposta nei quarti di finale contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, col punteggio di 7-5 7-5. Una prestazione di grande consistenza mentale per la toscana, costretta a far fronte alle difficoltà proposte della sudamericana.

Una tennista potente Haddad Maia, capace di trovare soluzioni definitiva al rimbalzo, a cui non poter porre rimedio. Brava Jasmine a rimanere sempre attaccata al confronto, venendo fuori nei momenti decisivi. Un risultato che ha dei riflessi positivi nella classifica di Paolini.

La nostra portacolori torna davanti alla cinese Qinwen Zheng al n.4 del mondo, ma in questo percorso dovrà guardarsi da quanto faranno la polacca Iga Swiatek (possibile rivale della giocatrice italiana in semifinale) e la russa Mirra Andreeva. A seconda dei risultati di queste due tenniste, la posizione dell’azzurra potrebbe variare dalla n.4 alla n.6.

Di seguito le proiezioni del ranking di Jasmine Paolini e i possibili scostamenti:

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 30 GIUGNO

Ranking lunedì 23 giugno: 4806 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 30 giugn0: 195 (Eastbourne 2024).

Ranking in semifinale a Bad Homburg: 4806 punti, tra il 4° e il 6° posto virtuale. Questa variazione è dettata dai risultati di Mirra Andreeva e di Iga Swatek, che in caso di successo nei quarti a Bad Homburg scavalcherebbero entrambe l’azzurra, che sarebbe n.6 virtuale. In caso di sconfitta di una sola delle due, sarebbe n.5 virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale a Bad Homburg: 4936 punti, tra il 4° e il 5° posto virtuale. Una variazione dettata dalla presenza di Mirra Andreeva, dal momento che il raggiungimento di questo traguardo significherebbe che Iga Swiatek è stata sconfitta da Paolini o precedentemente. In caso di presenza nell’atto conclusivo della russa, allora Jasmine sarebbe n.5 virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale a Bad Homburg: 5111 punti, 4° posto virtuale.