Jasmine Paolini può ritrovare la sua bestia nera a Bad Homburg. Una sfida con risvolti importanti anche per la Race

Jasmine Paolini ha battuto la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg 2025, dopo essere stata esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.4 al mondo e seconda testa di serie del tabellone, con all’orizzonte un possibile incrocio ai quarti nella giornata di giovedì 26 giugno con la sua bestia nera.

Ci riferiamo ovviamente ad Elina Svitolina, che ha eliminato l’azzurra nei primi due Slam della stagione. La trentenne ucraina n.14 del ranking mondiale si era imposta infatti al terzo turno degli Australian Open per 2-6 6-4 6-0, vincendo poi in rimonta anche agli ottavi del Roland Garros per 4-6 7-6 6-1 annullando ben tre match point nel corso del secondo set.

Svitolina, n.7 del seeding a Bad Homburg, ha superato al debutto la belga Elise Mertens e affronterà domani agli ottavi l’ostica mancina brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.21 WTA). In caso di successo sulla sudamericana, la sfida tra l’italiana e l’ucraina diventerebbe automaticamente uno scontro diretto molto importante anche in ottica qualificazione alle Finals di Riad.

Paolini è attualmente settima nella Race con 2579 punti, mentre Svitolina occupa il nono posto con 2242 (salirebbe a 2289 battendo Haddad Maia) ed è dunque virtualmente la prima delle escluse dalle “Magnifiche 8”. La stagione è ancora lunga, ma le prossime tre settimane sull’erba metteranno in palio tanti punti pesanti per chi ambisce al pass per Riad a fine anno.