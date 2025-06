Jasmine Paolini: “Non so come l’ho vinta. Mi piace giocare sull’erba”

Sorride Jasmine Paolini dopo una vittoria complicatissima contro la canadese Leylah Fernandez, di sicuro una delle peggiori avversarie che poteva capitarle all’esordio nel WTA 500 di Bad Homburg. Per la giocatrice italiana, ad ogni modo, un quarto di finale che le consente di prendere fiducia sull’erba.

Queste le sue parole all’uscita dal campo: “Non so come l’ho vinta. Ho provato a stare lì, mi è sembrato come fosse stata una partita su terra lenta. Ho affrontato una grande avversaria, sono riuscita a portare a casa la prima vittoria sull’erba“. In questo senso parla, ovviamente, di 2025.

E ancora: “Mi piace giocare su questa superficie, è divertente. Devi subito trovare confidenza e non è mai facile, è divertente anche perché permette di giocare smorzate, un tennis vario“. Il bello dell’erba, in pratica.

Poi verrà anche il momento del dopo, che approccia con una certa sanissima ironia: “Dopo? Forse mi andrò a fare le unghie… sicuramente mi voglio godere questa vittoria e poi prepararmi per i quarti di finale“.