Jasmine Paolini fuori a Berlino, ma guadagna una posizione nel ranking WTA! Ora arriverà la cambiale da 1300 punti…

Jasmine Paolini ha steccato al debutto nel torneo WTA 500 di Berlino, venendo sconfitta in maniera nitida dalla tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-1, 6-3. La tennista italiana, reduce dal ko agli ottavi di finale del Roland Garros e dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ha mal digerito il cambio di superficie ed è incappata in una brutta sconfitta sull’erba della capitale tedesca al cospetto di una rivale di indubbia caratura tecnica e che su questa superficie riesce ad esaltarsi.

Nonostante questo ko in terra teutonica, la fuoriclasse toscana è riuscita a guadagnare una posizione nel ranking WTA e si è issata al quarto posto della graduatoria internazionale con 4.806 punti all’attivo. La Campionessa Olimpica di doppio ha operato il sorpasso ai danni della cinese Qinwen Zheng per appena tre lunghezze, dopo che l’asiatica ha deciso di non giocare a Berlino a causa di un problema al collo.

Jasmine Paolini si è garantita lo status di testa di serie numero 4 del tabellone a Wimbledon, alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka (11.446) e delle statunitensi Coco Gaufff (7.898) e Jessica Pegula (6.048), tutte attese dagli ottavi nella capitale tedesca. La brutta notizia per la nostra portacolori è che ora arriverà una pesantissima cambiale: i 1.300 punti per la finale raggiunta lo scorso anno a Wimbledon.

All’azzurra servirà una grande magia per rimanere nelle posizioni nobili della graduatoria, visto che le immediate inseguitrici sono molto vicine: Zheng è a quota 4.803, la statunitense Madison Keys staziona a 4.669, la russa Mirra Andreeva è ferma a 4.636 e la polacca Iga Swiatek si trova a 4.618. Ricordiamo la distribuzione dei punti turno per turno in uno Slam: 10 per il primo turno, 50 per il secondo, 100 per il terzo, 200 per gli ottavi, 400 per i quarti, 800 per le semifinali, 1.300 per la finale, 2.000 per la vittoria.