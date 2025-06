Jasmine Paolini chirurgica! Batte Haddad Maia in 2 set ed è in semifinale a Bad Homburg

Jasmine Paolini ritrova sensazioni positive in vista di Wimbledon e conquista la semifinale nel torneo WTA di Bad Homburg. La tennista toscana ha sconfitto in due set la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. In semifinale la numero quattro del mondo affronterà la vincente tra la polacca Iga Swiatek e la russa Ekaterina Alexandrova.

Una partita sicuramente segnata dai sette doppi falli della brasiliana, molti dei quali arrivati in momenti importanti del match. Un buon rendimento al servizio da parte dell’azzurra, che ha ottenuto il 72% dei punti sia quando ha servito la prima sia con la seconda.

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio. Le due tenniste tengono abbastanza agevolmente la battuta almeno fino al settimo game, quando Paolini si procura tre palle break consecutive. Le prime due vanno via, ma sulla terza la toscana trova un clamoroso vincente di rovescio lungolinea. Paolini va a servire per il primo set nel decimo game, ma subisce un inaspettato controbreak addirittura a zero, dove l’azzurra ci mette dentro anche un brutto doppio fallo. Nell’undicesimo gioco Paolini ha un’altra palla break e Haddad Maia commette doppio fallo. Questa volta il braccio della numero quattro del mondo non trema e chiude sul 7-5 il primo set.

Il secondo set parte benissimo per Paolini, che ottiene subito il break in apertura complice un altro doppio fallo da parte della brasiliana. L’inerzia del match sembra essere tutta dalla parte di Jasmine ed invece arriva un altro passaggio a vuoto abbastanza improvviso della toscana, che commette una serie di gratuiti con il dritto e regala il controbreak ad Haddad Maia. Nel nono game la brasiliana salva una palla break con un’ottima prima, ma nell’undicesimo gioco arriva un’altra palla break per Paolini e il settimo doppio fallo del match per Haddad Maia. Jasmine ringrazia e va a chiudere sul 7-5, staccando il biglietto per la semifinale.