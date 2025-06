Jasmine Paolini a Wimbledon da n.5 del mondo. Ma con la cambiale di 1300 punti l’obiettivo sarà rimanere in top10

Jasmine Paolini si presenterà a Wimbledon da numero 5 del mondo. La sconfitta rimediata oggi contro la polacca Iga Swiatek nella semifinale del torneo WTA 500 di Bad Homburg ha fatto scivolare indietro di una posizione la tennista toscana, scavalcata proprio dalla rivale contro cui ha perso nettamente nella giornata odierna. La vincitrice degli Internazionali d’Italia può fare affidamento su 4.806 punti contro i 4.943 della polacca, che in caso di successo nell’atto conclusivo di domani contro la statunitense Jessica Pegula volerebbe a quota 5.118.

La bielorussa Aryna Sabalenka svetta al comando della graduatoria mondiale con all’attivo 11.640 punti, decisamente davanti alle americane Coco Gaufff (7.899) e proprio Pegula (6.135, che diventeranno 6.40 in caso di affermazione sull’erba tedesca). Questo lo scenario alla vigilia del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno in uno dei grandi templi dello sport internazionale. La nostra portacolori precede di misura la cinese Qinwen Zheng (4.803), la russa Mirra Andreeva (4.743) e la statunitense Madison Keys (4.484), mentre sono più distanti la spagnola Paula Badosa (3.684), l’altra americana Emma Navarro (3.610) e la kazaka Elena Rybakina (3.456).

Jasmine Paolini rischia però di perdere posizioni importanti al termine di Wimbledon, poiché è attesa da una pesantissima cambiale di 1.300 punti: l’anno scorso raggiunse la finale, dunque c’è il serio rischio che perda diverso terreno e che subisca diversi sorpasso. Un’eliminazione al primo turno costerebbe una perdita di 1.290 punti, al secondo turno ne perderebbe 1.250, al terzo 1.200, agli ottavi 1.110, ai quarti 900, in semifinale 500. Manterrebbe lo status quo del suo bottino replicando la finale e lo migliorerebbe soltanto alzando al cielo il trofeo (+700 punti).

L’auspicio è di rimanere in top-10, per poi tornare a fare legna nel prosieguo dell’estate. Il tabellone non sarà neanche dei più semplici: al debutto l’estone Sevastova (numero 402 del mondo), a seguire la vincente di Rakhimova-Ito, poi un terzo turno da prendere con le pinze contro la ceca Noskova (favorita contro Pera e la vincente di Lys-Yuan), poi un potenziale ottavo con la statunitense Anisimova e un quarto con Zheng o la russa Shnaider (salvo eventuali sorprese in corso d’opera).