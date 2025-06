Jasmin Paolini resta top10 nonostante l’eliminazione al Roland Garros. In arrivo la pesante cambiale di Wimbledon

Jasmine Paolini non difende i 1300 punti conquistati lo scorso anno con la finale del Roland Garros e ne incamera soltanto 240 con gli ottavi dell’edizione 2025: nel complesso, però, tra Roma e Parigi, l’azzurra ha perso soltanto 70 punti rispetto a quelli conquistati nel 2024, incassandone 1240 (1000+240) e cedendone 1310 (10+1300).

L’azzurra al momento resta al numero 4 del ranking WTA virtuale, ma rischia di essere scavalcata da diverse inseguitrici: sulla carta in 5 potrebbero sorpassare Paolini, ma non tutte potranno farlo contemporaneamente, per intuibili motivi di tabellone (ad esempio la perdente di Swiatek-Rybakina resterà alle spalle dell’italiana).

I problemi per Paolini arriveranno nelle prossime settimane, quando si disputeranno i tornei su erba: l’azzurra perderà prima i 195 punti della semifinale di Eastbourne 2024, poi dovrà difendere i 1300 conquistati con la finale di Wimbledon.

Con tre tornei 500 ed altrettanti di categoria 250 in programma nelle prossime settimane l’azzurra potrebbe anche trovarsi fuori dalla top ten della classifica virtuale (senza i punti di Wimbledon 2024) al via del terzo torneo stagionale dello Slam, graduatoria in cui, al momento, ripartirebbe dalla nona posizione.

CLASSIFICA WTA LIVE 1° GIUGNO 2025

1 Aryna Sabalenka 10493 (può arrivare a 12253)

2 Jessica Pegula 6483 (può arrivare a 8243)

3 Coco Gauff 6323 (può arrivare a 8093)

4 Jasmine Paolini 4805

5 Qinwen Zheng 4478 (può arrivare a 6238)

6 Mirra Andreeva 4446 (può arrivare a 6206)

7 Madison Keys 4294 (può arrivare a 6054)

8 Iga Swiatek 4078 (può arrivare a 5838)

9 Paula Badosa 3684

10 Emma Navarro 3649

11 Elena Rybakina 3358 (può arrivare a 5118)