Media spagnoli su Sinner: “Vuole evitare Alcaraz prima di Wimbledon”. Arriva la risposta del n.1

Dopo quanto accaduto nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno affrontato in maniera diametralmente opposta i giorni successivi, come è logico sia. L’altoatesino ha deciso di raggiungere i suoi genitori in Val Pusteria per rigenerarsi e cercare di trarre del positivo nella sconfitta contro l’iberico sulla terra rossa francese.

Carlitos, dal canto suo, si è dato ai festeggiamenti a Ibiza, replicando quanto fatto esattamente l’anno scorso, quando pose il suo primo sigillo nello Slam transalpino. Ora, la concentrazione è per Wimbledon e i due rivali avranno un percorso diverso: il pusterese sarà ad Halle, mentre l’iberico al Queen’s (Londra) per cercare di affrontare diversi match prima dei Championships.

Sui media spagnoli si è sottolineato quanto Jannik abbia “evitato” Alcaraz prima del Major londinese, di cui il murciano è campione in carica, ma in realtà le motivazioni non riguardano lo spagnolo. Ai microfoni di Tennis Tv, Sinner ha chiarito per quale ragione prediliga giocare sull’erba tedesca piuttosto che su quella di un torneo di prestigio come quello nel Regno Unito.

“La scelta è dovuta al fatto che non amo recarmi così presto in Inghilterra e disputare Halle è ideale nella mia idea di cambiamento, prima di Londra. Inoltre, questo torneo non è affatto di basso profilo. È un evento particolare anche per via della mia provenienza. Magari se succede qualcosa di bello può esserci anche mio padre e raggiungerci in macchina perché siamo abbastanza vicini“, il pensiero del n.1 ATP, in riferimento anche al suo essere madrelingua tedesco.

“Qui c’è un’atmosfera fantastica, vogliono vedere del buon tennis. Hanno avuto il massimo con Roger Federer, ma cerchiamo di rendere questo evento unico, ed è per questo che il pubblico ama venire qui. Sono felice di esserci e di partecipare. Spero che sarà un evento di alta qualità e sono abbastanza sicuro che lo sarà“, ha concluso.