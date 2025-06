Jannik Sinner su Instagram: “Non sempre va come vorresti, ora qualche giorno di pausa”

Jannik Sinner dopo la precoce eliminazione subita nel torneo ATP 500 di Halle, per mano del kazako Alexander Bublik, ha affidato ad un post su Instagram una riflessione al termine del torneo tedesco, in vista del prossimo impegno in programma a Wimbledon.

L’azzurro ha ribadito quanto già affermato in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri, ovvero la necessità di prendersi qualche giorno di riposo in vista del terzo torneo stagionale del Grand Slam, cogliendo anche l’occasione per ringraziare organizzatori e tifosi e per fare i complimenti a Bublik.

Il messaggio di Jannik Sinner: “Non tutti i giorni vanno come vorresti, e questo fa parte del gioco. Grazie all’ATP di Halle ed a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik. Ora mi prendo qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, una settimana per resettare e prepararmi. A presto“.

IL POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER