Jannik Sinner si riscalda con Boisson: scambi con la rivelazione francese – VIDEO

Jannik Sinner si è riscaldato con Loïs Boisson nella mattinata odierna, in avvicinamento al quarto di finale del Roland Garros che giocherà nel pomeriggio (terzo match a partire dalle ore 12.00) contro il kazako Alexander Bublik. Il numero 1 del mondo ha scambiato con la tennista francese, grande rivelazione del torneo femminile dove con la wild-card si è spinta fino ai quarti di finale (oggi incrocerà la russa Mirra Andreeva dopo aver eliminato la statunitense Jessica Pegula).

Il fuoriclasse altoatesino ha avuto modo di scaldare la gamba in vista di una sfida determinante: partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un rivale insidioso che ha firmato la grande impresa contro il britannico Jack Draper al turno precedente. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti.