Jannik Sinner si allena con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon: lavoro sui particolari di servizio e dritto

Jannik Sinner è tornato a lavoro quest’oggi sui campi di Wimbledon per proseguire negli allenamenti in vista dell’inizio dei Championships. Il pusterese (n.1 del mondo) è sicuro di esordire il prossimo martedì (1° luglio) visto che, per tradizione, nella prima giornata del Major di Londra giocherà il campione in carica, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking). L’iberico è testa di serie numero due del torneo e scenderà quindi in campo lunedì 30 giugno, quando partirà ufficialmente il primo turno dello Slam, e aprirà così il programma sul Centre Court.

Non manca tanto quindi al via dell’importante evento londinese e Sinner vuol essere pronto per rendere al meglio sull’erba, visto il non semplice adattamento che tale superficie richiede. Un feeling che ad Halle non c’è stato, anche per via delle scorie della finale del Roland Garros persa con Alcaraz.

Jannik si dovrà liberare di quei dubbi che si saranno manifestati inevitabilmente dopo quella partita, in cui è andato molto vicino alla conquista del titolo sulla terra rossa transalpina. Allenatosi ieri con il bulgaro Grigor Dimitrov, quest’oggi il partner del training è stato il greco Stefanos Tsitsipas, seguito da Goran Ivanisevic a partire da questo Slam.

Un lavoro sui particolari per avere riscontri migliori soprattutto da due colpi: il servizio e il dritto. Questa combinazione sta un po’ a rappresentare il termometro della situazione, dal momento che la risposta e il rovescio sono un po’ il marchio di fabbrica dell’altoatesino. Trovare il tempo giusto sui rimbalzi e da lì avere un impatto corretto sulla palla sono aspetti fondamentali su cui l’azzurro si sta concentrando al massimo per mettere in atto il suo tennis aggressivo e di pressione da fondo.

