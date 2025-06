Jannik Sinner non è tenero con Panichi e Badio: “Nulla di eclatante: cerco persone oneste, di cui fidarsi”

Jannik Sinner ha partecipato alla conferenza stampa che ha animato la giornata odierna a Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Al numero 1 del mondo sono state chieste delle spiegazioni sull’interruzione del rapporto con due membri del suo staff, Marco Panichi e Ulises Badio.

Il fuoriclasse altoatesino ha fornito le proprie motivazioni: “Non c’è una ragione specifica per cui sono stati fatti questi cambiamenti. Non è successo nulla di eclatante. La finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato. A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa. A volte le cose succedono. Il timing non è il migliore, ma avendo lavorato tanto il timing della decisione non dovrebbe influire tanto in questo torneo, che è speciale per me“.

Il numero 1 del mondo ha poi proseguito: “Sono pronto per giocare, mi sto allenando bene. Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensare a questo. Non avevo avuto molto tempo per staccare la spina dopo il Roland Garros. Non è andata nel modo migliore possibile, ma è andata. Ora voglio giocare qui il mio tennis migliore possibile“.

Le competenze che l’azzurro ricerca nei curriculum vitae sono però molto chiare: “Cerco persone che si adattino anche a tutti gli altri che sono nel team, che possano funzionare nel gruppo. Cerco persone oneste, di cui fidarsi“. Jannik Sinner si è poi proiettato verso Wimbledon: “Stiamo lavorando nel modo migliore possibile, abbiamo ottenuto risultati straordinari grazie a tutta la squadra che mi ha accompagnato nell’ultimo periodo“.

Il nostro portacolori giocherà il doppio misto agli US Open con Emma Navarro: “L’ho incontrata ieri per la prima volta, non ci eravamo mai parlati prima. Il torneo voleva che giocassimo insieme… Sono comunque molto felice di giocare con lei, le ho detto di non prendersela perché a rete è più forte di me. Penso comunque che vedere una coppia diversa dal solito possa essere divertente anche per i tifosi“.