Jannik Sinner non giocherà altri tornei prima di Wimbledon. Ambientamento sull’erba da trovare in allenamento

Jannik Sinner dà appuntamento a Wimbledon: dopo la sconfitta patita negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle l’azzurro contro il kazako Alexander Bublik l’azzurro ha affermato in conferenza stampa di aver bisogno di riposo prima del terzo torneo stagionale dello Slam.

Il numero 1 del mondo non è iscritto agli ATP 250 della prossima settimana, in programma ad Eastbourne e Mallorca, ed anche se per il torneo britannico non sono ancora state rese note le wild card, non c’è alcuna possibilità che l’azzurro ne richieda una.

Inoltre non sembra condizione necessaria giocare tanto prima di Wimbledon per ben figurare nel terzo torneo stagionale del Grand Slam: lo stesso Carlos Alcaraz lo scorso anno, dopo aver vinto il Roland Garros, uscì agli ottavi al Queen’s e poi si impose a Wimbledon.

Il riposo e l’allenamento potrebbero bastare, anche in assenza di altri match ufficiali, a Jannik Sinner per ottenere un ottimo risultato a Wimbledon, dove lo scorso anno si fermò ai quarti di finale e riavvicinarsi così a Carlos Alcaraz nella Race ATP.