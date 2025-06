Jannik Sinner in semifinale: “Guarderò un po’ Djokovic-Zverev. La costanza è determinante”

Missione compiuta per Jannik Sinner. Prestazione granitica del n.1 del mondo contro il kazako Alexander Bublik nei quarti di finale del Roland Garros 2025. Il pusterese si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 6-0, mettendo in evidenza le sue ormai note qualità tecniche e soprattutto mentali al cospetto di un avversario che nel secondo set ha cercato di creare qualche piccolo problema al n.1 ATP.

Bravo Jannik a essere sempre sul pezzo e a colpire nel momento in cui Bublik ha leggermente abbassato la guardia. In questo modo, l’altoatesino ha bissato il risultato dell’anno scorso, quando giunse al penultimo atto, e ora l’obiettivo è quello di andare oltre.

“Con Sascha ci siamo affrontati altre volte, sapevo un po’ cosa aspettarmi. Certo, non si può prevedere tutto. Ho cercato sempre di rimanere molto concentrato su me stesso. Lui è un tennista che può avere alti e bassi e per essere lì era necessario rimanere molto focalizzato. È stata una buona prestazione anche perché le condizioni erano diverse, c’era anche un po’ di vento. Inoltre, mi sono scaldato quando il tetto era chiuso, ma poi è uscito il sole“, ha raccontato Sinner ai microfoni.

“Sono molto contento di essermi qualificato in semifinale e non vedo l’ora di disputarla“, ha aggiunto Jannik. Un match in programma venerdì 6 giugno contro il vincente dell’ultimo quarto che si terrà nella sessione serale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. “Guarderò un po’ la loro partita, ma spegnerò ‘l’interruttore’ perché le giornate negli Slam sono molto stancanti. Cenerò con il mio team e mi rilasserò. Voglio giocare un grande match venerdì“, ha concluso l’azzurro.