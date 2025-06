Jannik Sinner rivela: “Osservo i miei avversari e cerco di capire”. E spiega la nuova posizione in risposta

Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro regola in tre set il russo Andrey Rublev, sconfitto con il netto score di 6-1 6-3 6-4 in due ore di gioco, ed ora affronterà il kazako Alexander Bublik. Nella consueta intervista a caldo in campo, subito dopo la conclusione del match, l’italiano ha guardato al prosieguo del torneo.

L’azzurro analizza quanto fatto contro Rublev: “Sono molto felice, ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato tante volte contro. Ho provato a cambiare qualcosina. In una partita tre su cinque tutto può cambiare rapidamente, quindi sono contento di averla chiusa in tre“.

Sinner cerca di migliorare in risposta variando rispetto al passato: “Ho cambiato la posizione in risposta appena prima del torneo, perché in precedenza non trovavo il ritmo giusto, specialmente sulla prima, per poter bloccare, e sulla seconda preferivo stare più lontano“.

A fare la differenza sono la cura dei dettagli e la ricerca della perfezione sotto ogni aspetto, tecnico e mentale: “Cerchiamo sempre di migliorare qualcosina, ed oggi di nuovo è stata una buona prestazione. Dentro di me c’è una tempesta di emozioni, ma il tennis è molto mentale, e cerchi di non mostrare nulla ai tuoi avversari. Io li osservo spesso e cerco di capire come si stanno sentendo. Ad inizio carriera la tempesta spesso la mostravo“.