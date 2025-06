Jannik Sinner guarda a Wimbledon: “Mi serve qualche giorno di stacco. Imparo dagli aspetti negativi”

Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025, vedendo sfumare un vantaggio di due set a zero e soprattutto mancando tre match point consecutivi in risposta nel nono game del quarto parziale. Il numero uno al mondo si è poi arreso al super tie-break del quinto set sotto i colpi di uno scatenato Carlos Alcaraz, che ha difeso il titolo ottenuto un anno fa a Parigi conquistando il quinto Major in carriera.

“Abbiamo perso una partita con match point, abbiamo perso questo Slam così. Il livello però era alto, è stato un match alla pari. Alla fine lui ha giocato meglio i punti chiave, però ho avuto le mie chance nel terzo, nel quarto e anche nel quinto set, perché sul 6-5 ero lì. Ma ormai è andata così e non possiamo cambiare più niente“, ha dichiarato l’altoatesino ai media dopo la finale.

“Non si vince una partita con fortuna o sfortuna, soprattutto negli Slam. Sono piccoli dettagli. Certo, a volte magari girava male per esempio in quel suo recupero importante sul 6-5 al quinto, ma è anche la sua qualità quella di arrivare su palle dove magari altri non arrivano. Ormai è andata così“, le parole di un Sinner visibilmente amareggiato e svuotato per l’esito dell’incontro.

Jannik ha ammesso che si prenderà qualche giorno di pausa per provare a resettare in vista della stagione sull’erba: “Sono una persona che si aspetta tanto da sé stesso, quindi è un momento non facile. Le cose però succedono e cerco sempre di vedere le cose positive, lavorando comunque sulle cose negative. Adesso però mi serve un po’ di tempo, devo staccare per qualche giorno e poi prepararmi al meglio per Halle. Dovrò essere pronto a Wimbledon, che sarà il prossimo obiettivo. Non è il momento della stagione di perdere del tempo inutile, ma un po’ di giorni mi servono perché prima di iniziare qualcosa di nuovo devi staccare, quindi farò così“.