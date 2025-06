Jannik Sinner giocherà il doppio misto agli US Open con una compagna americana. Cambia il regolamento

Jannik Sinner si è iscritto (provvisoriamente) al torneo di doppio misto degli US Open 2025. Una notizia a prima vista abbastanza clamorosa, che ha però una sua spiegazione legata al nuovo format sperimentale introdotto dagli organizzatori di Flushing Meadows per questa specialità a partire dall’edizione di quest’anno, che vedrà nel complesso 16 coppie protagoniste.

Innanzitutto la competizione si svolgerà da martedì 19 a mercoledì 20 agosto durante la US Open Fan Week, quindi nella settimana che precede l’inizio del tabellone principale dei singolari. Ottavi, quarti e semifinali verranno disputati inoltre con set vinti a quota 4 game (ed eventuale tie-break sul 4-4) e sempre con il deciding point sul 40-40 al posto dei vantaggi. A far gola è però sicuramente il ricco montepremi messo in palio per questo speciale “antipasto” degli US Open, con il team vincitore che si aggiudicherà un milione di dollari.

Per il momento dunque, quando manca più di un mese alla chiusura delle iscrizioni, sono presenti nell’entry list ben 9 dei primi 10 del ranking ATP e 9 delle migliori 10 del ranking WTA di singolare. Tra questi c’è anche il numero uno al mondo Jannik Sinner, che prenderà parte all’evento insieme alla 24enne statunitense Emma Navarro (n.9 della classifica mondiale).

Di seguito l’entry list provvisoria del torneo di doppio misto agli US Open 2025.

Emma Navarro e Jannik Sinner

Zheng Qinwen e Jack Draper

Jessica Pegula e Tommy Paul

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Madison Keys e Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov

Iga Swiatek e Casper Ruud

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Taylor Townsend e Ben Shelton

Sara Errani e Andrea Vavassori

Naomi Osaka e Nick Kyrgios