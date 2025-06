Jannik Sinner e Daniil Medvedev col microfono in allenamento a Wimbledon: le impressioni del n.1 del mondo

Un’iniziativa molto particolare. Due giorni fa, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono stati tra i giocatori che hanno avuto il privilegio di provare lo splendido manto erboso del Centrale di Wimbledon. Nel Tempio del tennis un’emozione particolare, in cui a regnare sono stati il silenzio e i colpi micidiali dei due giocatori, ritrovatisi a distanza di quasi un anno da quel quarto di finale dove fu il russo a spuntarla al quinto set, anche per via di un Sinner non al meglio.

Un’occasione questa non solo per allenarsi, ma anche per sperimentare un curioso modo di comunicare, muniti di microfono. Pungolati dagli spalti con domande dal coach di Grigor Dimitrov, Jamie Delgado, il moscovita e il pusterese hanno offerto degli spunti interessanti, toccando vari aspetti anche divertenti.

Jannik, da questo punto di vista, si è aperto abbastanza: “È fantastico avere l’onore di giocare questi 45 minuti sul Campo Centrale e condividere il campo con Daniil, che l’anno scorso mi ha battuto proprio qui“, le sue parole e Medvedev ha ribattuto scherzosamente: “Il tetto è chiuso anche questa volta“.

L’altoatesino ha poi parlato di come sia evoluto il suo tennis sull’erba: “Sono migliorato molto su questa superficie. La prima volta qui non avevo ben capito come avrei dovuto giocare. Quando sei giovane ogni anno è importante e quest’anno mi sento molto più fiducioso, sto andando nella giusta direzione“.

Delgado poi è voluto tornare sulla splendida finale del Roland Garros, persa contro Carlos Alcaraz: “È stata una dura sconfitta per me, sono stati giorni difficili. Ho imparato che è un grande onore essere parte di questi match e le persone ricordano i nomi delle persone che hanno vinto e che hanno perso, ma ricordano anche il match e farne parte è pazzesco. Negli ultimi anni sono migliorato sulla terra e vediamo cosa posso fare qui sull’erba“, ha sottolineato.

