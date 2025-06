Jannik Sinner: “Condizioni molto diverse qui a Parigi, adattarsi fa la differenza”

Jannik Sinner ha analizzato la sua prestazione ieri a Parigi, dopo la perentoria vittoria nel terzo turno del Roland Garros 2025 contro il ceco Jiri Lehecka sullo score di 6-0 6-1 6-2. Una prova ai limiti della perfezione che ha permesso all’azzurro di conquistare l’accesso agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev.

“Quest’anno, più che altre volte, le condizioni sono molto diverse a Parigi. A seconda del momento della giornata e delle temperature, i campi sono diversi per velocità e bisogna adattarsi. Un aspetto che fa la differenza. Nel match contro Lehecka mi sono trovato bene fin dal riscaldamento e il fatto di aver trovato il break sempre in apertura dei set è stato un vantaggio“, ha dichiarato il pusterese.

Sinner ha poi ripercorso i tratti del suo stop per la vicenda “Clostebol”: “Nel primo mese ci ho messo un po’ a riprendermi, poi ho fatto tanto lavoro in palestra e nelle ultime settimane ci siamo dedicati al lavoro sul campo. Ho scelto di allenarmi con Marcora perché siamo amico e a me serviva in quel momento una persona anche con cui poter scherzare“.

E su quello che si è scritto in proposito alla sostituzione di Darren Cahill: “Sinceramente, io sto ancora cercando di convincerlo a restare. Non abbiamo ancora deciso niente“.