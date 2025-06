Jannik Sinner con classe su Djokovic: “Un onore aver condiviso il campo con te, sei un’ispirazione”

Rispetto tra campioni. Jannik Sinner ha conquistato ieri l’accesso alla finale del Roland Garros 2025. Per la prima volta in carriera, il tennista italiano sarà parte dell’atto conclusivo di Parigi, affrontando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un risultato frutto della vittoria in semifinale contro il 24-volte vincitore Slam, Novak Djokovic, sul punteggio di 6-4 7-5 7-6 (3).

Una partita complicata, in cui Djokovic ha dato fondo a tutte le proprie energie per complicare la vita a Jannik, bravo però a interpretare meglio del serbo i punti importanti del confronto. Aspetti fondamentali in una partita di questo livello. Da questo punto di vista, Sinner ha voluto sottolineare a più riprese le qualità del suo avversario e manifestare la propria ammirazione.

“Come ho detto in campo, è meraviglioso vederlo ancora giocare al livello che produce, e con la forma fisica che ha. Per cui è stato un match davvero difficile, ma sono molto contento di essere in finale”, le parole di Jannik in conferenza stampa. Un concetto espresso in maniera ancora più chiara sui canali social. “Che serata ieri. Grande rispetto per Novak Djokovic, è sempre un onore condividere la corte con te. Sei una vera ispirazione. Raggiungere la finale qui significa molto per me, Parigi è un posto speciale“.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER

See more

Non parole di circostanza, frutto di quanto si è visto in campo. Aspetti che vanno in contrasto con quello che si sarebbe potuto pensare alla vigilia, ovvero un po’ di astio tra i due per la vicenda “Clostebol”, ricordando le affermazioni di Nole volte a mettere in discussione il trattamento avuto da Jannik nel caso famoso. Di ciò non vi è stata traccia, ma solo un confronto di agonismo puro.