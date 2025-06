Jannik Sinner batte un altro storico primato di Nicola Pietrangeli

Jannik Sinner ci sta abituando decisamente bene e la sensazione è che i record che siglerà in ottica Italia saranno in costante aggiornamento. Il n.1 del mondo ha ottenuto l’accesso alla semifinale del Roland Garros 2025. Il pusterese ha sconfitto col punteggio di 6-1 7-5 6-0 il kazako Alexander Bublik e per la seconda volta consecutiva si è qualificato per il penultimo atto a Parigi.

Sinner è diventato quindi il tennista più giovane ad aver ottenuto 19 vittorie consecutive nel singolare maschile in eventi Slam da Rafael Nadal nel 2008. Inoltre, l’altoatesino è il terzo tennista più giovane dell’Era Open ad aver raggiunto le semifinali sia in Australia che a Parigi per due anni consecutivi (2024-2025).

A proposito di primati, parlando di quanto accaduto in casa Italia, Sinner ha anche migliorato il record di semifinali Slam di Nicola Pietrangeli. Per il classe 2001 del Bel Paese si è concretizzata la sesta presenza nel penultimo atto in un Major, ricordando che Pietrangeli, tra singolare e doppio, si era fermato a cinque ‘gettoni’.

Riepilogando schematicamente:

SEMIFINALI JANNIK SINNER SLAM

– Australian Open 2024 e 2025

– Roland Garros 2024 e 2025

– Wimbledon 2023

– US Open 2024

SEMIFINALI NICOLA PIETRANGELI SLAM

– Roland Garros 1959 e 1960 (singolare)

– Wimbledon 1960 (singolare)

– Wimbledon 1956 (doppio)

– Roland Garros 1959 (doppio)