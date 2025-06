Jannik Sinner avanza ad Halle: “Contento della mia prestazione. Bublik? Sarà un match difficile”

Jannik Sinner non stecca alla prima uscita in singolare sull’erba e batte 7-5 6-3 il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, approdando agli ottavi dell’ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo ha fatto la differenza soprattutto grazie ad una solida prestazione in battuta, in attesa di prendere maggiore confidenza nei colpi da fondo dopo il cambio di superficie.

“Sono davvero felice perché non sapevo come sarebbe andata. Lui colpisce molto bene da fondo ed ha un gran servizio: brekkarlo è molto difficile. Sono soddisfatto per essere stato solido mentalmente. Il primo set ha rischiato di decidersi al tie-break, che non sai mai come può andare a finire“, dichiara l’azzurro dopo il successo odierno su Hanfmann.

“Sono contento della mia prestazione: sono stato molto attento sui miei turni di servizio. Era il mio primo match quest’anno sull’erba e vediamo come andrà il prossimo turno. Domani dovrei avere un giorno di riposo, e questo è un bene perché il fisico deve assimilare le sensazioni di una superfice nuova“, prosegue il fresco finalista del Roland Garros.

Sul suo prossimo avversario Alexander Bublik: “È un gran giocatore, di gran talento e questa è una superficie che gli piace. Mi ha battuto qui, ed ha vinto anche un titolo. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento. Serve bene e può fare qualsiasi cosa. Sarà un match difficile“.