Jannik Sinner, annunciato un featuring con Andrea Bocelli! In uscita il brano “Polvere e Gloria”

Poche ore prima di scendere in campo sull’erba tedesca di Halle contro Alexander Bublik, Jannik Sinner ha annunciato un’inattesa collaborazione con Andrea Bocelli anticipando un brano in uscita venerdì 20 giugno. Si intitola ‘Polvere e Gloria’ la nuova canzone del celebre artista italiano, promossa tramite un breve video sui profili social dei protagonisti.

“Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è essere te stesso“, le parole pronunciate in inglese dal tennista numero uno al mondo in questo breve estratto con sullo sfondo le immagini di Jannik da bambino e poi insieme a Bocelli. Si tratta di un featuring ovviamente fuori dagli schemi, anche se non è la prima volta che i due si incrociano.

A maggio 2024 Sinner era stato infatti ospite di Bocelli a Lajatico (provincia di Pesa) in una delle tre serate evento al Teatro del Silenzio per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore nostrano. Qualche mese più tardi Virginia, la giovanissima figlia di Andrea Bocelli, si è esibita all’Inalpi Arena di Torino prima dell’ultimo atto delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz con ‘You raise me up’ e con l’inno nazionale italiano.