Jannik Sinner ammette che il tarlo è rimasto: “Non è stato facile giocare dopo la sconfitta di Parigi. Mi sento stanco”

In conferenza stampa Jannik Sinner ha parlato dopo il match perso contro il kazako Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, in Germania, torneo che lo scorso anno aveva vinto. L’azzurro ha rivelato di aver ancora bisogno di tempo per metabolizzare la sconfitta in finale al Roland Garros.

L’azzurro spiega: “Ho avuto le mie occasioni per vincere la partita. Nel secondo set mi ha concesso poco margine di manovra con il servizio, ma nel terzo ho avuto occasioni che avrebbero potuto volgere la partita a mio favore. Sentivo che si sarebbe deciso tutto in due o tre punti. Ho provato di tutto, ma non è andata“.

La chiave della partita e le scorie del Roland Garros: “Lui è stato migliore nelle situazioni chiave, e la verità è che dopo la sconfitta di Parigi, non è stato facile competere qui. Sono relativamente soddisfatto di aver potuto giocare due partite sull’erba prima di Wimbledon“.

Per questo motivo l’italiano ha ancora bisogno di tempo per recuperare: “È ora di prendermi una pausa. Voglio recuperare mentalmente e fisicamente. Ho bisogno di qualche tempo per questo, e penso che una pausa mi farà bene. Mentalmente mi sento bene, ma fisicamente mi sento un po’ stanco. Non tutti i giorni sono uguali; bisogna accettarlo e basta“.