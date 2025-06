Jannik Sinner, amaro anniversario da numero 1 del mondo. Il primato nel ranking ATP non è in pericolo

Jannik Sinner completa in maniera amara il primo anno da numero 1 del mondo: l’azzurro, salito in vetta al ranking ATP il 10 giugno 2024, perde in maniera rocambolesca la finale del Roland Garros 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma allunga nei confronti dell’iberico nella classifica mondiale.

Lo scorso anno, infatti, l’italiano si era fermato in semifinale, mentre l’iberico aveva vinto il torneo: nel ranking ATP Sinner lunedì 26 maggio aveva 1530 punti di vantaggio su Alcaraz e, in virtù di quanto sopra descritto, porterà il proprio margine a 2030 punti su Alcaraz, guadagnandone 500 sullo spagnolo.

I due torneranno in campo nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 giugno, ma in tornei differenti: Sinner tornerà ad Halle, dove vinse lo scorso anno (500 punti), mentre Alcaraz giocherà al Queen’s, dove invece nel 2024 si fermò agli ottavi (50 punti). Lo spagnolo, dunque, potrebbe avvicinare l’azzurro al termine del torneo.

A Wimbledon la situazione si ribalterà: Sinner nel 2024 uscì ai quarti e dovrà difendere 400 punti, mentre Alcaraz vinse lo scorso anno, e dunque perderà 2000 punti. In virtù del distacco attuale e degli scarti a cui vanno incontro i due, l’azzurro è già certo di restare numero 1 ATP, e con margine, anche al termine del terzo Slam stagionale.

RANKING ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Jannik Sinner 10380

2 Carlos Alcaraz 8850 (-1530 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 8 GIUGNO

1 Jannik Sinner 10880

2 Carlos Alcaraz 8850 (-2030 da Sinner)