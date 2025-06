Jacopo Vasamì si ferma nei quarti di finale del torneo juniores del Roland Garros. Il giovane mancino romano è stato sconfitto dal bulgaro Ivan Ivanov col punteggio di 3-6 6-4 6-2 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Una prestazione sottotono dell’azzurrino, non in grado di rispondere alla rimonta del suo rivale, che ha così raggiunto le semifinali.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, Vasamì si costruisce la chance per andare avanti di un break con colpi di rara potenza. Il quinto game è quello decisivo e, a testimoniare la propria superiorità, Jacopo strappa nuovamente la battuta a Ivanov nel nono gioco, concludendo sul 6-3.

Nel secondo set il rendimento del bulgaro sale e sul piano degli spostamenti Vasamì fa maggior fatica. Il tennista nostrano cancella una palla break nel terzo game, ma poi deve capitolare nel settimo ai vantaggi. Nel decimo game, il romano si crea ben quattro opportunità di contro-break, ma Ivanov si salva e fa sua la frazione sul 6-4.

Nel terzo set l’inerzia della partita è dalla parte del bulgaro. L’azzurro è troppo falloso e nel quinto e settimo game subisce due break dal sapor di ko. Nell’ottavo game c’è la chiusura sul 6-2. Leggendo le statistiche, il fattore discriminante tra i due sono stati i punti vinti con la seconda di servizio: 67% da Ivanov rispetto al 40% di Vasamì.