Jacopo Vasamì accede ai quarti del Roland Garros juniores: splende la nuova speranza italiana

Jacopo Vasamì sta facendo sognare gli appassionati italiani e si sta confermando un eccellente prospetto per il movimento tennistico tricolore, come si era già intuito nelle scorse settimane con le ottime prestazioni offerte al Challenger di Monza, il buon turno di qualificazione disputato agli Internazionali d’Italia e il trionfo al Trofeo Bonsiglio (uno dei tornei più prestigiosi al mondo per gli under 18 andato in scena sul mattone tritato di Milano).

Il 17enne mancino sta dimostrando di possedere grande personalità e ottime attitudini, sciorinando in ogni occasione dei rimarchevoli colpi dal punto di vista tecnico e palesando delle doti degne di nota. Il numero 4 del mondo per il ranking ITF juniores, nonché numero 850 del ranking ATP, si è qualificato ai quarti di finale del torneo juniores al Roland Garros, rendendosi protagonista di una splendida cavalcata nello Slam in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi.

Jacopo Vasamì, che sta giocando come testa di serie numero 2 del tabellone, ha prevalso in scioltezza contro il brasiliano Joao Pedro Didoni Bonini per 6-0, 6-2 all’esordio e ha poi regolato il tedesco Jamie Mackenzie per 6-3, 3-6, 6-2. Agli ottavi di finale si è reso protagonista di una schiacciante rimonta contro l’ucraino Nikita Bilozertsev e ha trionfato con il riscontro di 4-6, 6-0, 6-1. Il prossimo ostacolo uscirà dalla sfida tra lo statunitense Jagger Leach e il bulgaro Ivan Ivanov, sconfitto recentemente nell’atto conclusivo del Trofeo Bonfiglio.

Le statistiche parlano chiaro: 8 ace (contro i 2 dell’avversario), un solo doppio fallo (contro i 7 del rivale), 77% di punti vinti con la prima di servizio e il 55% con la seconda (contro il 64% e 29% dell’ucraino, numero 14 del tabellone e avversario decisamente insidioso).