Jacobs lascia un rebus all’Italia: chi nei 100 metri agli Europei a squadre? Spicca un nome a sorpresa…

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo agli Europei a squadre di atletica che andranno in scena a Madrid dal 26 al 29 giugno: due anni fa gli azzurri alzarono al cielo quella che in passato si chiamava Coppa Europa e che da tre lustri si è rifatta il look in termine di denominazione e struttura, firmando un’impresa che sembrava impensabile in altre epoche. La marcia di avvicinamento all’evento nella capitale spagnola inizia però con i problemi di uno dei big del movimento tricolore.

Marcell Jacobs ha deciso di non prendere parte al Roma Sprint Festival dopo l’opaca prestazione offerta a Turku (10.30 e 10.44), rimodulerà la propria programmazione delle gare in questa prima parte di stagione all’aperto (il cui inizio è stato ritardato a causa di un problema fisico) e dunque, salvo clamorose sorprese, non dovremmo vederlo sui 100 metri e in staffetta agli Europei a squadre. Chi avrà il compito di correre sul rettilineo e di portare a casa il maggior numero di punti possibile per la causa azzurra?

Filippo Tortu si è cimentato su questa istanza al Golden Gala lo scorso 6 giugno, non sfigurando e chiudendo in 10.19. Il primo italiano a scendere sotto il muro dei dieci secondi si sta focalizzando maggiormente sul mezzo giro di pista (senza incantare nell’avvio di questa annata agonistica), ma il riscontro ottenuto a Roma e la situazione d’emergenza potrebbero indiziarlo a questa gara, anche perché sui 200 metri sta offrendo maggiori garanzie un pimpante Fausto Desalu (20.21 a Dresda e 20.27 a Bruxelles nelle ultime settimane).

Lorenzo Patta ha convinto con piacere sui 100 metri a Savona lo scorso 21 maggio: 10.16 in finale con 1,7 m/s di vento a favore. Il sardo regala sempre gioie quando indossa la maglia azzurra, ma la sua presenza è fondamentale nella 4×100: il doppio impegno è fattibile o sarà troppo oneroso per uno dei quattro Campioni Olimpici? Non si potrà contare su Matteo Melluzzo a causa di un problema fisico e non ci sono aggiornamenti su Chituru Ali, che dopo il 10.25 ventoso di Miramar si è rialzato nel finale al Golden Gala per un affaticamento (riuscirà a recuperare per Madrid?). Per il momento Roberto Rigali ha corso su tempi alti (10.45 a Mondovì e 10.27 a Savona).