Jack Draper: “La rivalità tra Sinner e Alcaraz ci farà crescere tutti. Sono sicuro che Jannik vincerà più volte a Parigi”

Jack Draper è tra i giocatori più attesi della stagione sull’erba del massimo circuito internazionale del tennis. Migliorato in maniera esponenziale negli ultimi mesi, il n.6 della classifica mondiale ha grandi ambizioni in vista di Wimbledon, pensando alle proprie attitudini e ai passi in avanti che ha compiuto. Certo, la delusione dell’eliminazione negli ottavi di finale del Roland Garros contro il kazako Alexander Bublik è stata importante, ma c’è voglia di rifarsi.

Draper, prima di essere a Wimbledon, affronterà il celebre torneo del Queen’s e, in conferenza stampa, ha sottolineato quanto sia importante la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il tennis. “Il nostro sport sta vivendo un momento fantastico, soprattutto in termini di livello generale e profondità del talento. Direi che l’attuale top-100 è la migliore di sempre“, le considerazioni del tennista del Regno Unito.

“Tutti i giocatori sono a un livello altissimo. È vero che cinque o dieci anni fa, forse la top-20 era più competitiva di oggi, ma la mia sensazione è che il confronto tra Alcaraz e Sinner ci farà migliorare tutti. L’attenzione che hanno suscitato con il loro confronto a Parigi sarà molto positiva per il tennis e il loro livello impressionante sarà una sfida per tutti noi“, ha commentato il britannico.

In conclusione, Draper ha voluto anche dedicare un pensiero al suo amico, Sinner, sconfitto nell’atto conclusivo del Roland Garros: “Non gli ho mandato alcun messaggio perché ho la sensazione che perdere una finale del genere debba essere molto difficile, e non si vuole parlare con troppe persone. Gli darò il mio pieno supporto non appena lo vedrò, gli dirò quanto è stato impressionante quello che ha fatto e quanto dovrebbe esserne orgoglioso. Vincerà quel titolo molte volte, ne sono convinto“.