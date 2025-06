Jack Draper ammette: “Sono ancora molto lontano dal livello di Sinner e Alcaraz”

Un duro colpo per Jack Draper. Il n.5 del mondo è uscito molto amareggiato dalla sfida persa contro il kazako Alexander Bublik, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Un risultato inaspettato dal momento che praticamente tutti tra gli addetti ai lavori davano per scontato l’incrocio con Jannik Sinner nei quarti dello Slam di Parigi.

Le cose però sono andate diversamente. Draper, in conferenza stampa, ha analizzato la situazione e giudicato la sua prova, in relazione alle proprie ambizioni. Il ragionamento era sul suo livello di tennis, rapportato a quello di Sinner e dello spagnolo Carlos Alcaraz.

“Penso di essere ancora molto lontano da quei due ragazzi, ho ancora tanto da imparare. Se guardiamo al numero di match ATP, loro hanno probabilmente giocato il doppio delle mie partite. Probabilmente sono uno o due anni davanti a me, hanno raggiunto molti più risultati e hanno più esperienza. Devo fare ancora molto per poterli raggiungere“, ha dichiarato Draper.

“Il mio livello aumenta sempre di più, ma non è questione soltanto di tennis, quanto soprattutto di continuità. Nonostante sia diventato più continuo, devo riuscire a farlo quando conta e questi sono i tornei in cui conta davvero. Mi dispiace non aver avuto l’opportunità di affrontare Jannik“, ha concluso il britannico.