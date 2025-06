Ivan Zucco stende Simpson due volte e sogna l’Europeo dei supermedi, poi crolla e l’angolo getta la spugna

Ivan Zucco ha fatto sognare gli appassionati italiani di boxe per un quarto d’ora, poi la luce si è spenta e Callum Simpson si è imposto alla decima ripresa. Il pugile italiano è partito in maniera aggressiva sul ring di Barnsley (Gran Bretagna), cercando di sorprendere il rivale e di laurearsi Campione d’Europa dei pesi supermedi. La tattica lo ha inizialmente premiato, visto che ha steso il britannico dopo otto secondi e anche sul finire del terzo round, ma ha speso troppe energie ed è andato in debito di ossigeno dopo sei riprese.

Il 29enne piemontese ha subito l’intensità del 28enne padrone di casa (si è combattuto proprio nella sua città natale), è finito al tappeto all’ottavo round e poi nel decimo è stato atterrato per ben tre volte, portando il suo angolo a gettare giustamente la spugna. Callum Simpson ha conquistato la vacante cintura continentale e ha prolungato la propria imbattibilità, mentre Ivan Zucco ha perso il suo primo incontro in carriera a fronte di 21 successi.

LA CRONACA DI ZUCCO-SIMPSON, EUROPEO PESI SUPERMEDI

Ivan Zucco ha gelato il pubblico dopo appena otto secondi, quando con una micidiale combinazione ha mandato al tappeto il suo avversario. Il pugile italiano ha messo in chiaro le cose contro il baldanzoso padrone di casa, che sembrava troppo sicuro di sé e che pensava di avere di fronte un contendente non così temibile. Simpson si è rialzato “all’otto” e ha provato a recuperare il filo del discorso, ma ha faticato fino alla campana.

Il britannico ha svoltato con un ottimo uppercut sinistro in avvio della seconda ripresa, ma Zucco ha reagito di prepotenza mostrando l’intensità dei propri colpi e l’eccellente caratura agonistica, apparsa nitida nel terzo round quando ha nuovamente steso un incredulo Callum Simpson. Il jab del padrone di casa si era rivelato valido tecnicamente, ma le bordate del nostro portacolori fanno la differenza e dopo nove minuti è in vantaggio nei cartellini per avere fatto assaporare la polvere al padrone di casa in ben due occasioni.

Simpson si fa apprezzare per la qualità del suo pugilato nella quarta e nella quinta ripresa, mentre cala un po’ l’intensità di Ivan Zucco, che ha speso tantissimo per sorprendere l’avversario in avvio dell’incontro. Il britannico intensifica la propria azione e in avvio dell’ottavo round spedisce al tappeto l’affaticatissimo pugile italiano. Nel nono un violentissimo gancio sinistro di Simpson va a segno, poi nel decimo conquista la vittoria: il suo uppercut è micidiale e stende per tre volte in rapida sequenza il nostro Zucco e dall’angolo gettano la spugna.