Italiani in doppia cifra a Wimbledon! Fognini approfitta dei forfait: gli azzurri in tabellone per lo Slam

Fabio Fognini ha beneficiato di una serie forfait per entrare nel tabellone principale di Wimbledon senza dover passare dalle qualificazioni. Dopo la rinuncia del francese Arthur Fils (numero 16 del mondo), il tennista italiano si è garantito il main draw del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il ligure parteciperà all’evento per la quindicesima volta in carriera e vanta sette presenze al turno, quella di quest’anno potrebbe essere la sua ultima apparizione in uno dei templi più iconici del tennis.

Fabio Fognini occupa attualmente il 130mo posto virtuale della classifica internazionale con 462 punti all’attivo, nel corso di questa annata agonistica non ha ottenuto grandi risultati. Il 38enne, marito di Flavia Pennetta, non ha ancora vinto un incontro sul circuito maggiore e al Roland Garros è uscito al primo turno delle qualificazioni. Nella settimana in corso ha deciso di partecipare al Challenger di Nottingham, perdendo all’esordio contro il britannico Arthur Fery.

Con l’ingresso di Fabio Fognini sale a quota dieci il contingente degli italiani presenti nel tabellone principale di Wimbledon. Il ligure si aggiungerà infatti a Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (24), Matteo Berrettini (34 virtuale), Matteo Arnaldi (44), Lorenzo Sonego (48), Luciano Darderi (56), Mattia Bellucci (74), Luca Nardi (94).