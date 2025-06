Italia-USA oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming

Oggi mercoledì 4 giugno (ore 19.00) si gioca Italia-USA, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante: primo appuntamento a Rio de Janeiro (Brasile) in quella che sarà una rivincita della finale valsa la medaglia d’oro a cinque cerchi la scorsa estate, inizia il cammino che prevede tre tappe e dodici incontri complessivi per provare a qualificarsi alla Final Eight.

Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento su tutte le sue stelle: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi (confermata capitana dopo i trionfi della passata stagione) e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro. Curiosità su chi partirà come secondo martello titolare. Le azzurre sono pronte per iniziare a difendere il titolo conquistato la scorsa estate prima dei Giochi, a seguire sono previsti gli impegni contro Germania, Corea del Sud e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-USA NATIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 4 giugno

Ore 19.00 Italia vs USA – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-USA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.