Italia-Ungheria oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming

La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro l’Ungheria: il Settebello incontrerà oggi, venerdì 20 giugno, i magiari nel corso del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup.

La sfida andrà in scena a Trapani, ed avrà inizio alle ore 18.30: gli azzurri seguiranno ad ambientarsi con le nuove regole introdotte da World Aquatics che saranno adottate anche ai Mondiali, e che a causa della squalifica di sei mesi, il Settebello non ha potuto sperimentare in World Cup.

Alle ore 20.00, invece, scenderanno in acqua, sempre a Trapani, Spagna e Grecia. Per il match tra Italia ed Ungheria di pallanuoto maschile la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play.

CALENDARIO TRINACRIA CUP 2025

Venerdì 20 giugno – Trapani

PROGRAMMA TRINACRIA CUP 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

