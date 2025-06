Italia-Spagna oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming

L’Italia si prepara ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile affrontando in quest’occasione la Spagna: il Settebello incontrerà oggi, domenica 22 giugno, gli iberici nel corso del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup.

Anche per quest’ultima giornata di gare la sfida del Settebello andrà in scena a Trapani, ma questa volta avrà inizio alle ore 16.30: gli azzurri continueranno ad adattarsi alle nuove regole introdotte da World Aquatics, che saranno adottate anche ai Mondiali.

Alle ore 18.30, invece, scenderanno in acqua per l’ultimo match del torneo, sempre a Trapani, Ungheria e Grecia. Per il match tra Italia e Spagna di pallanuoto maschile la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play.

CALENDARIO TRINACRIA CUP 2025

Domenica 22 giugno – Trapani

16.30 Italia – Spagna – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA TRINACRIA CUP 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.