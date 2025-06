Italia-Spagna oggi, Europei calcio U21 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 17 giugno (ore 21.00) si gioca Italia-Spagna, incontro valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio. Dopo i due successi di misura ottenuti contro la Romania e la Slovacchia (1-0 in entrambe le occasioni), gli azzurri torneranno in campo a Trnava (Slovacchia) per affrontare la corazzata iberica, detentrice del titolo continentale e reduce dalle affermazioni ottenute contro Slovacchia (3-2) e Romania (2-1).

Entrambe le formazioni sono già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma lo scontro diretto metterà in palio il primo posto nel raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata a vincere per meritarsi il primato del gruppo A, visto che un pareggio premierebbe le Furie Rosse in virtù del maggior numero di gol segnati (la differenza reti è di +2 per entrambe, ma gli spagnoli hanno marcato cinque gol mentre i nostri portacolori hanno esultato soltanto in un paio di occasioni).

Gli incroci nei quarti di finale saranno verosimilmente con Germania e Inghilterra, che si contenderanno con buona probabilità il primo e il secondo posto nel gruppo B nello scontro diretto. Dubbi sulla presenza di Baldanzi visto il problema fisico accusato contro la Slovacchia, si dovrebbe puntare sul 4-3-2-1 con Casadei e Koleosho alle spalle di Gnonto, chiavi del centrocampo affidate a Fabbian, Prati e Ndour, mentre Desplanches dovrebbe essere protetto dalla difesa composta da Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, incontro valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI UNDER 21 OGGI

Martedì 17 giugno

Ore 21.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA UNDER 21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.