Italia-Slovenia oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo impegno per l’Italbasket femminile agli Europei 2025! Dopo l’ottimo debutto di ieri le azzurre tornano in campo al PalaDozza di Bologna oggi giovedì 19 giugno alle ore 21:00 contro la Slovenia per il girone B, in una sfida che potrebbe essere già decisiva per il proseguo della rassegna continentale.

Le ragazze di coach Andrea Capobianco hanno sofferto contro la Serbia nel quarto conclusivo ma sono riuscite a prevalere per 70-61 grazie anche ai 20 punti e 9 rimbalzi di Cecilia Zandalasini e 13 punti di una Lorela Cubaj molto efficace sotto il ferro. Dopo la partita odierna la rappresentativa del Belpaese chiuderà il girone sabato 21 giugno con l’ultima sfida contro la Lituania.

La Slovenia deve reagire subito dopo il ko nella prima giornata contro la Lituania (71-77), con le slovene che alla vigilia erano accreditate come possibile favorita non solo per il passaggio del turno ma forse anche per arrivare in fondo alla competizione. Partita di vitale importanza anche per loro, dove una sconfitta che precluderebbe e non poco il passaggio del turno.

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna questa sera alle ore 21:00. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul secondo match dell’Italbasket femminile agli Europei 2025!

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI

Giovedì 19 giugno

Ore 20:30 Italia–Slovenia – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport, per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport