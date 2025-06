Italia-Slovacchia U21 oggi, Europei 2025: orario, tv, programma, streaming

Primo vero spartiacque per l’Italia, che sfida la Slovacchia nel secondo turno della fase a gironi dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025. Gli Azzurrini tornano in campo a Trnava con l’obiettivo di portare a casa il successo anche contro i padroni di casa tre giorni dopo la sofferta vittoria di misura al debutto sulla Romania per 1-0 con gol di Baldanzi.

Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per i ragazzi del CT Carmine Nunziata, che sarebbero già certi della qualificazione ai quarti di finale con una gara d’anticipo battendo la Slovacchia (e con la Spagna che non perde la sua partita di oggi pomeriggio contro la Romania). In caso di pareggio o sconfitta, la selezione tricolore rischia invece di complicarsi la vita in vista dell’ultima giornata in cui dovrà vedersela con la formazione iberica.

Di seguito il calendario, il programma completo, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovacchia, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio 2025. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA OGGI EUROPEI U21

Sabato 14 giugno

Ore 21.00 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA OGGI EUROPEI U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.