Italia-Serbia oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Inizia il cammino dell’Italbasket femminile agli Europei 2025! Oggi mercoledì 18 giugno, alle ore 21:00, il PalaDozza di Bologna ospita per la prima giornata del girone B il match tra le ragazze azzurre e la Serbia in un esordio da brividi per le nostre portacolori al via in questa rassegna continentale.

Il CT Andrea Capobianco deve rinunciare ad una pedina importante come Matilde Villa infortunatosi in uno dei test che precedevano l’Europeo, con il coach tricolore che ha definito giusto ieri il roster definitivo che affronterà questa kermesse. Dopo l’impegno odierno Cecilia Zandalasini e compagne ritorneranno in campo già domani sera – sempre alle ore 21:00 – contro la Slovenia, chiudendo poi la prima fase sabato sera contro la Lituania.

La Serbia parte sicuramente con i favori del pronostico, con la squadra balcanica che punta chiaramente a staccare uno dei due pass che valgono l’accesso ai quarti di finale. Da tenere sotto stretta osservazione Yvonne Anderson – che tra il 2020 e il 2022 ha anche difeso i colori dell’Umana Reyer Venezia in Serie A1 – oltre a Marta Mitrovic sul pitturato, con Ivana Katanic a dettare i ritmi di gioco per le serbe.

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna questa sera alle ore 21:00. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sull’esordio dell’Italbasket femminile agli Europei 2025!

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI

Mercoledì 18 giugno

Ore 20:30 Italia–Serbia – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport