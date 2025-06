Italia-Namibia oggi, Test Match rugby 2025: orario, tv, programma, streaming

Prende il via oggi il tour estivo dell’Italia del rugby che nelle prossime settimane affronterà la Namibia e poi due volte il Sudafrica.. E si parte da Windhoek, dove gli azzurri di Gonzalo Quesada sfideranno i namibiani cercando di sfatare il tabu del continente africano.

Sarà il sesto confronto tra le due squadre, il quarto a Windhoek con i precedenti giocati in Africa in favore dei padroni di casa (2 vittorie Namibia – nel tour del 1991 – contro una italiana nel 2001). L’ultimo precedente è nella Rugby World Cup 2023 con la vittoria a Saint-Etienne nella prima partita degli azzurri al Mondiale che si sono imposti con il risultato di 52-8, mentre nella capitale namibiana l’ultima partita tra le due squadre si è giocata il 23 giugno del 2001.

“In questa tournée ogni avversario è importante e il nostro approccio alle partite sarà sempre uguale: continuare i progressi nel nostro attacco, fare vedere la nostra vera identità quando difendiamo, e dare la opportunità ad alcuni giocatori di confrontarsi a questo livello” ha dichiarato Gonzalo Quesada.

La partita tra Namibia e Italia si giocherà oggi all’Hage Geingob Stadium di Windhoek dalle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena, nonché in diretta streaming su SkyGo e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

