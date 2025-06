Italia-Moldavia oggi, Qualificazioni Mondiali 2025: orario, tv, probabili formazioni, streaming

L’Italia si gioca tantissimo questa sera. La formazione del commissario tecnico Luciano Spalletti, infatti, scenderà in campo per il secondo incontro del suo percorso nelle Qualificazioni verso i Mondiali 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Dopo il match contro la Norvegia disputato venerdì scorso, gli Azzurri tornano in campo questa sera, lunedì 9 giugno, contro la Moldova alle ore 20.45 allo stadio Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, per una sfida di estrema importanza in vista della qualificazione verso i Mondiali 2026.

Il clamoroso ko di Oslo, uno storico 0-3, obbliga gli Azzurri del CT Luciano Spalletti a vincere obbligatoriamente tutte le prossime partite in programma, per provare a sperare ancora in un primo posto, al momento, lontanissimo. La Moldova è il classico obiettivo da non poter sbagliare. Ce la faranno Donnarumma e company?

Come seguire l’evento in tv? La partita tra Italia e Moldova sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai1, mentre in streaming sarà disponibile su RaiPlay. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdere nemmeno un secondo del percorso degli Azzurri verso i Mondiali 2026.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Lunedì 9 giugno

Ore 20.45 Italia-Moldova

PROGRAMMA ITALIA-MOLDOVA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MOLDAVIA