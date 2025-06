Italia-Lituania oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Ultimo appuntamento nella fase a gironi per l’Italia agli Europei di basket femminile. Le azzurre hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale, centrando una qualificazione dopo otto anni. Stasera l’Italia affronterà la Lituania in un match che vale il primo posto nel girone, che permetterebbe alla squadra di Capobianco di evitare con ogni probabilità la corazzata Francia.

Servirà sicuramente un’altra grande prestazione da parte delle azzurre dopo quelle con Serbia e Slovenia. Due vittorie abbastanza simile, con un’Italia praticamente perfetta per venticinque minuti e che poi ha sofferto la clamorosa rimonta da parte di serbe e slovene. Nel finale le azzurre sono state bravissime a reagire, portando a casa due vittorie fondamentali.

Dall’altra parte c’è una Lituania che ha vinto anche le due partite, superando prima la Slovenia e poi la Serbia. La squadra lituana è fortissima ed è la favorita per chiudere al primo posto, ma le azzurre sono pronte ad una nuova impresa.

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna questa sera alle ore 21:00. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul secondo match dell’Italbasket femminile agli Europei 2025!

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI

Sabato 21 giugno

Ore 21.00 Italia–Lituania- Diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport, per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport