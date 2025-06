Italia-Grecia oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo la battuta d’arresto di ieri contro l’Ungheria, la marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro la Grecia: il Settebello incontrerà oggi, sabato 21 giugno, gli ellenici nel corso del secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup.

La sfida andrà in scena a Trapani, ed avrà inizio alle ore 18.30: gli azzurri proveranno a riscattare la sconfitta di ieri, ma, soprattutto, seguiteranno ad ambientarsi con le nuove regole introdotte da World Aquatics, che saranno adottate anche ai Mondiali.

Alle ore 20.30, invece, scenderanno in acqua, sempre a Trapani, Spagna ed Ungheria. Per il match tra Italia e Grecia di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà assicurata, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1.

CALENDARIO TRINACRIA CUP 2025

Sabato 21 giugno – Trapani

18.30 Italia – Grecia – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA TRINACRIA CUP 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1.