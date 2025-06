Italia-Giappone oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

La Nazionale italiana femminile, sotto la guida di Julio Velasco, si appresta ad affrontare uno degli scontri più stimolanti della Volleyball Nations League 2025, quello contro il Giappone, in una sorta di rivincita della finale dell’edizione 2024, vinta dalle azzurre con un secco 3-1. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in questa edizione: le nipponiche hanno concesso un solo tie-break alla Thailandia all’inizio della seconda settimana, dopo aver ottenuto quattro successi per 3-0 nella prima fase. Percorso simile per l’Italia, che ha conquistato sei vittorie consecutive, portando a 20 la striscia di successi ufficiali consecutivi, iniziata dopo la sconfitta con il Brasile del 1° luglio 2024.

Le azzurre hanno mostrato solidità anche nelle due sfide più recenti, contro Bulgaria e Thailandia, vincendo in maniera convincente nonostante le assenze pesanti di Orro, Sylla e Antropova. In particolare, spicca il ritorno ad alti livelli di Alice Degradi, che dopo un lungo stop per infortunio ha offerto prestazioni eccellenti sia in attacco sia in difesa, dimostrando una forma crescente.

Buoni segnali sono arrivati anche da tutto il gruppo, comprese le più giovani: Malual ed Eze, quest’ultima all’esordio in maglia azzurra, si sono distinte positivamente entrando nel corso della partita con la Thailandia. L’unica nota stonata è rappresentata dalle difficoltà in ricezione di Loveth Omoruyi, chiamata a migliorare in questo fondamentale per non diventare un bersaglio facile per i servizi avversari.

La sfida con il Giappone rappresenta senza dubbio il test più duro di questa prima fase della manifestazione. Le asiatiche, come da tradizione, fanno dell’ordine difensivo e della cura nei fondamentali il loro punto di forza. Un gioco rapido e pulito, capace di mettere in crisi anche avversarie dotate di maggior fisicità, come l’Italia. Le ragazze di Velasco, tuttavia, hanno dimostrato contro la Thailandia di avere la giusta pazienza tattica, un elemento cruciale per affrontare e superare l’ostacolo giapponese.

Il fischio d’inizio è in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong alle 14.30 di venerdì 20 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Giappone.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 20 giugno 2025 – Kai Tak Arena Hong Kong

Ore 14.30 Italia-gIAPPONE – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.