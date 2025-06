Italia-Germania oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming

Oggi giovedì 5 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Germania, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la seconda partita della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Dopo aver sconfitto gli USA all’esordio, le Campionesse Olimpiche andranno a caccia di una nuova affermazione contro un’avversaria che ha regolato la Corea del Sud al debutto.

La nostra Nazionale ha già incrociato le teutoniche in tre amichevoli nelle ultime settimane, vincendo a Novara e poi perdendo a Milano e Modena. In quelle occasioni il CT Julio Velasco non aveva a disposizione le sue stelle, che invece giocheranno questa sera in terra sudamericana: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi (capitana) e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, affiancata dalla novità Gaia Giovannini, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 5 giugno

Ore 22.30 Italia vs Germania – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.