Italia-Francia oggi, Finale 3°-4° posto Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

C’è tantissima storia dietro Italia-Francia. Tutta a ritrovarsi oggi, nella finale 3°-4° posto degli Europei femminili, quella che può dare alle azzurre un podio che manca da trent’anni e la degna conclusione di un cammino che ha reso finalmente giustizia alla forza delle nostre giocatrici.

Italia-Francia è stata la prima sfida in assoluto della pallacanestro femminile italiana nella storia (parliamo di 1930, a Nizza). Nel 1938 fu la gara che decise la vittoria italiana dei primi Europei femminili della storia. Nel 1948 segnò la ripresa dell’attività azzurra nel dopoguerra. Ben 15 le sfide l’una contro l’altra agli Europei, cui se ne aggiungono due in lontane edizioni dei Mondiali. E oggi, alla 93a sfida, c’è la voglia di spingere l’asticella un po’ più in là, direttamente tra le grandi potenze.

La finale 3°-4° posto tra Italia e Francia vedrà la palla a due alzarsi alle 16:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Rai2 e su Sky Sport Arena (204), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE 3°-4° POSTO EUROPEI FEMMINILI 2025 OGGI

Domenica 29 giugno

Ore 16:30 Italia-Francia – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, FINALE 3°-4° POSTO EUROPEI FEMMINILI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport