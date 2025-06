Italia derisa giustamente dalla stampa estera: da “Presi a schiaffi” a “batosta”

Una sconfitta dal sapor di umiliazione. È iniziato nel peggiore dei modi il percorso della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti sono stati sconfitti a Oslo dai padroni di casa della Norvegia, nel proprio match d’esordio del Gruppo I. All’Ullevaal Stadion la compagine tricolore è stata sovrastata in tutte le zone del campo e i tre gol subiti nel primo tempo la dicono lunga.

“Abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà ed è stato tutto più difficile. A quel punto, dopo il 2-0, si sono ripiegati, aspettavano bene nella loro metà campo ed era difficile trovare spazi. La mancanza di giocatori che fanno uno contro uno e che saltano l’avversario fa la differenza. C’è da migliorare in tanti aspetti, ma si va avanti con questo gruppo e questo progetto, che è il migliore che abbiamo valutato“, l’analisi del CT.

Per i norvegesi, dunque, si è concretizzata la terza vittoria nel girone, dopo quelle ottenute a marzo contro la Moldova e Israele, mentre l’Italia era ancora impegnata nei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Sarà proprio la Moldova, lunedì 9 giugno allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, la prossima rivale che la compagine tricolore dovrà affrontare per rialzare la testa e dimenticare la brutta serata in terra scandinava.

Restano però le conseguenze rispetto all’ennesima deblacle della Nazionale, con il timore che la qualificazione per la fase finale della rassegna iridata possa complicarsi dannatamente, ricordando che la squadra nostrana non è riuscita a staccare il biglietto negli ultimi due Mondiali (2018 e 2022). Il quotidiano norvegese Dagbladet c’è andato giù pesante: “Ieri sera, la superpotenza italiana ha dovuto tornare a casa, nel ‘pastalandia’, con una sconfitta per 0-3, dopo una dimostrazione di forza norvegese allo stadio Ullevaal. Non si sa se i giocatori italiani abbiano trovato una pizza di consolazione durante il viaggio di ritorno, ma per i ragazzi norvegesi la situazione era completamente diversa. Hanno potuto gustare una prelibatezza notturna molto nota per le strade di Oslo, ovvero il kebab“, viene riportato sulla Gazzetta dello Sport.

In Francia, dopo le prese in giro legate alla vittoria del PSG contro l’Inter nella finale di Champions League, si è dato un seguito. Le Figaro ha titolato: “L’Italia presa a schiaffi in Norvegia“. La BBC, dal canto suo, è andata sulla constatazione: “Italia in difficoltà“. In Spagna, AS ha sentenziato: “Sorloth e Haaland mandano al tappeto l’Italia“, sottolineando nell’articolo il concetto: “Ennesimo disastro dell’Italia“. A chiusura del cerchio, rimanendo in territorio iberico, MARCA ha optato per il seguente titolo: “Altra batosta mondiale per l’Italia“.