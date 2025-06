Dove vedere Italia-Corea del Sud oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, streaming

Oggi venerdì 6 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Corea del Sud, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Dopo il secco 3-0 inflitto agli USA e il successo maturato al tie-break contro la Germania, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) per fronteggiare la poco quotata compagine asiatica e infilare la terza vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 22.30

Paola Egonu non ha giocato ieri sera a causa di un malessere accusato in allenamento e c’è curiosità per vedere se il CT Julio Velasco la ributterà nella mischia oppure se deciderà di affidarsi ancora alla bomber Ekaterina Antropova dopo la splendida prestazione offerta contro le tedesche. Nell’ultimo match ha convinto anche il martello Alice Degradi, che potrebbe partire titolare anche questa sera. Le altre punte di diamante sono la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD NATIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Venerdì 6 giugno

Ore 22.30 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.